«Я все еще русский»: Депардье заявил о любви к российской культуре Депардье заявил, что считает себя русским и по-прежнему любит русскую культуру

Фото: Thierry Roge/Global Look Press

Французский актер Жерар Депардье

Французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, рассказал изданию Augsburger Allgemeine, что, несмотря на происходящее на Украине, продолжает считать себя русским и любить русскую культуру. В интервью актер подчеркнул, что предпочитает все же избегать разговоров на тему ситуации на Украине, поскольку «никто не в состоянии сказать по этому поводу что-нибудь разумное».

Для меня ничего не изменилось. Я все еще русский. Я люблю русскую культуру. <...> Если я и люблю страну, то всегда за ее культуру, — сказал Депардье.

В прошлом году Депардье резко высказался об СВО на Украине и заявил, что направит все деньги, полученные с трех своих апрельских концертов в помощь жителям Украины. Комментируя свои заявления в интервью изданию, французский актер подчеркнул, что не следует «смешивать политику и актерское мастерство».

Из-за высказываний Депардье Госдуме подняли о лишении его гражданства РФ. Тогда депутат Султан Хамзаев предлагал не только лишить актера российского паспорта, но и изъять у него недвижимость в Грозном и Саранске, чтобы передать её детям-сиротам. В ответ на это в Чечне призвали не воспринимать всерьёз слова Депардье о спецоперации и отметили, что он нечасто бывает в столице региона.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления Депардье, сказал, что актер «не совсем понимает, что происходит на Украине в последние годы, поскольку не совсем погружён в политическую повестку дня». Он добавил, что российская сторона готова при необходимости разъяснить Депардье положение вещей в соседнем государстве.