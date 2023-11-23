Мэра Нью-Йорка обвинили в сексуальном насилии

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эрик Адамс

Женщина обвинила мэра Нью-Йорка Эрика Адамса в сексуальном насилии, которое, по ее словам, было совершено в 1993 году, сообщает телеканал ABC News. Она также выдвинула обвинения против городской полиции и еще двоих мужчин.

В документах говорится, что Адамс напал на нее, когда был капитаном полиции, а она работала городским служащим. Истица настаивает, что ей были причинены физические, психологические и другие травмы.

В свою очередь представители мэрии сообщили, что Адамс не знает женщину и категорически отрицает ее обвинения. Кроме того, в полиции Нью-Йорка нет данных о том, что она ранее работала в управлении.

Ранее жюри суда в Нью-Йорке признало виновным бывшего президента США Дональда Трампа в домогательствах к писательнице и журналистке Джин Кэрролл. Суд постановил, что экс-глава Белого дома домогался Кэрролл весной 1996 года, но не совершил изнасилования, в котором его изначально обвиняли.

Согласно решению суда, бывший президент должен заплатить $2 млн в качестве компенсации за причиненный моральный вред. Кроме того, он обязан выплатить еще $3 млн за клевету и ущерб репутации Кэрролл.

Трамп обжаловал решение суда. Он отверг обвинения, назвал их ложными и заявил, что не был знаком с Кэрролл.