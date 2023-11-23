Звезду фильма Тарантино обвинили в сексуальном насилии Актера Джейми Фокса обвинили в сексуальном насилии, совершенном в 2015 году

Фото: FilmStills.net/Global Look Press

Джейми Фокс в фильме «Рэй»

Американского актера Джейми Фокса обвинили в сексуальном домогательстве и нанесении побоев посетительнице ресторана Catch NYC в Нью-Йорке в 2015 году, пишет Variety. По данным издания, женщина по имени Джейн Доу заявила, что после того как она попросила Фокса сделать совместное фото, тот отвел ее в уединенное место, начал делать комплименты и прикасаться к интимным местам. Иск против Фокса подан в Верховный суд Нью-Йорка, отмечает источник.

В иске содержится требование компенсации за «боль, страдания, эмоциональный дистресс, беспокойство и унижение», а также утверждается, что женщине было больно и ей пришлось обратиться за медицинской помощью после нападения. Доу просит призвать к ответственности владельцев заведения, охрана которого наблюдала за происходящим, но не стала вмешиваться, — говорится в сообщении.

Джейми Фокс известен по роли Рэя Чарльза в фильме «Рэй», за которую он получил «Оскар». Также актер снимался в фильме Квентина Тарантино «Джанго освобожденный».

Ранее Национальный суд Испании возбудил уголовное дело в отношении экс-президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса из-за поцелуя футболистки женской национальной сборной Дженнифер Эрмосо. Мировой судья Франсиско де Хорхе запросил от трех телеканалов видеозаписи с разных ракурсов с моментом, когда Рубиалес без разрешения обнимает и целует в губы спортсменку.

Сразу после скандала в СМИ экс-руководитель RFEF принес извинения за свое поведение. Но когда федерация созвала внеочередную ассамблею, Рубиалес заявлял, что не будет подавать в отставку и готов защищаться в суде, пока к разбирательству не подключилась ФИФА.