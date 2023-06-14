Против солиста Rammstein возбудили дело об изнасиловании

Фото: Carlos Santiago/ Eyepix Group/Global Look Press

Солист Rammstein Тилль Линдеманн

Против солиста Rammstein Тилля Линдеманна возбудили дело об изнасиловании, сообщил Berliner Zeitung. Расследование инициировали из-за двух обращений в полицию и прокуратуру.

Прокуратура Берлина расследует дела вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна. <...> К музыканту есть несколько претензий. <...> Соответствующие заявления будут теперь проверены прокуратурой, — говорится в материале.

Отмечается, что прокуратура начала расследование по статье 177 УК ФРГ (Насильственные действия сексуального характера, принуждение к сексу, изнасилование). Поводом для возбуждения дела стали заявления, поданные в полицию Берлина и напрямую в прокуратуру.

Ранее Bild сообщил, что немецкая рок-группа Rammstein может распасться из-за обвинений солиста в домогательствах. По информации газеты, участники коллектива «крайне недовольны» поведением фронтмена.

Газета Welt am Sonntag также сообщала о женщинах, которые имели подобный опыт с Rammstein. Один из очевидцев рассказал газете, что видел, как девушки уходили за кулисы перед концертом, а затем возвращались в измененном состоянии сознания. Кроме того, другая девушка отметила, что ее накачали наркотиками в зоне вечеринки на концерте группы, после чего она занималась сексом с Линдеманном в отеле и у нее были серьезные провалы в памяти.