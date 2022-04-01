Виляет хвостом, как Макрон: «Ветераны России» о словах Депардье про Украину

Поведение французского актёра Жерара Депардье похоже на «виляние хвостом», как и у президента его страны Эммануэля Макрона в отношениях с США, рассказал NEWS.ru председатель движения «Ветераны России» и участник боевых действий Ильдар Резяпов. Таким образом он прокомментировал заявление артиста по поводу происходящего на Украине — режиссёр считает, что «россияне не несут ответственности за действия своих лидеров, в частности, президента Владимира Путина». Резяпов также предложил Депардье посетить Донбасс.

Думаю, это не личное мнение Депардье, а навязанное, либо его попросили. Он, как и меньшинство уехавших из страны российских артистов, не понимают суть российский спецоперации на Украине. Но уверен, что большинство жителей РФ поддерживают СВО по денацификации и демилитаризации. Да, него паспорт РФ, но он не живёт здесь, пусть оставит свои высказывания для Европы и виляет, как Макрон, хвостом перед США. Для Депардье Россия — чужая страна, к его мнению никто здесь не прислушается, кроме маргинальных либералов, — отметил Резяпов.

Ранее в интервью Депардье заявил, что российский народ не несёт ответственности за действия своих лидеров, в частности, президента Владимира Путина. Кроме того, он высказывал намерение передать доходы от запланированных во Франции концертов пострадавшим украинцам.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления Депардье, сказал, что актёр «не совсем понимает, что происходит на Украине в последние годы, поскольку не совсем погружён в политическую повестку дня». Он добавил, что российская сторона готова при необходимости разъяснить Депардье положение вещей в соседнем государстве.

Французский актёр Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, не совсем понимает, что происходит на Украине в последние годы, такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания актёра по поводу российской военной операции на Украине. По его словам, которые приводит РИА Новости, российская сторона готова при необходимости разъяснить Депардье положение вещей на Украине.