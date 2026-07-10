Стоимость актерских курсов звезды «Даешь молодежь!» рухнула в два раза Уехавший в США Бурковский вдвое снизил цены на актерские курсы в своей школе

Стоимость курсов в актерской школе Seagull NYC, которую открыл в Нью-Йорке уехавший из России актер Андрей Бурковский, за полтора года снизилась более чем вдвое, передает РИА Новости. Отмечается, что в школе преподают актеры из США, Израиля и разных регионов РФ, а обучение строится на технике режиссера Константина Станиславского.

Сразу после запуска школы Бурковский начал предлагать трехмесячный курс Your Life — Your Show. В начале 2025 года его стоимость составляла $1960 (почти 150 тыс. рублей). Сейчас этот курс на сайте школы не представлен. Однако ученикам доступен одномесячный курс от самого Бурковского за $950 (72,5 тыс. рублей).

Таким образом, цена курсов снизилась примерно на 51%. При этом заметного интереса американцев к школе не фиксировалось. На популярных сервисах отзывов, включая Yelp, рецензий на Seagull NYC не появлялось с момента создания ее страницы. На самом сайте опубликованы только отзывы, датированные годом основания школы.

Ранее актер Дмитрий Певцов заявил, что уехавшие из России артисты смогут вернуться обратно при условии, что их действия не подпали под Уголовный кодекс РФ. По его словам, несмотря на то что извинения уехавших артистов могут быть формальными, они должны прозвучать перед публикой.