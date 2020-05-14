Больная COVID-19 Навка выложила фотографию из палаты

https://static.news.ru/photo/e816ae52-95fb-11ea-9f78-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Навка Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионка мира по фигурному катанию и супруга пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка опубликовала фото из больницы. Туда её вместе с супругом положили из-за заражения коронавирусной инфекцией.

Фигуристка выложила в stories Instagram два снимка. На одном — букет цветов, на втором — график изменения положения тела пациента. Такие рекомендации обычно даются больным во избежание опрелостей и пролежней.

О госпитализации Навки и Пескова стало известно 12 мая. По словам спортсменки, они решили лечь в больницу, чтобы не подвергать опасности семью. Сам Песков считает, что заразился от коллеги, которому поставили диагноз 1 мая. Узнав об этом, пресс-секретарь президента ушёл в самоизоляцию. Позже его тест и тест его жены оказались положительными, писал NEWS.ru.