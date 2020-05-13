Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3e220414-953d-11ea-a963-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков понял, что заразился коронавирусом, когда у него поднялась температура.

1 мая у его коллеги подтвердился COVID-19. Поэтому Пескову пришлось самоизолироваться как контактировавшему с больным.

И вот тест показал положительный результат. Ну и, собственно, первый день не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37, — поделился политик.

После этого Песков с супругой Татьяной Навкой сделали компьютерную томографию. У них тоже оказалась пневмония. Но её сразу же заметили.

В этой болезни главное — не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный. Особенность в том, что твои лёгкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм. То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать лёгкие. И отсюда эффект этого «матового стекла», — объяснил Песков в разговоре с «Коммерсантом».

Ранее NEWS.ru писал, что Песков, у которого подтвердился коронавирус, сообщил, что не общался очно с российским лидером Владимиром Путиным уже больше месяца. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что давно лично не контактировал с пресс-секретарём президента.