«Пришла в себя»: Навка рассказала, как они с Песковым лечатся от COVID-19

https://static.news.ru/photo/b95e582c-946f-11ea-abf0-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Навка Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Чемпионка мира по фигурному катанию и супруга пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка рассказала о ситуации с коронавирусом в их семье. По словам спортсменки, они с мужем решились на госпитализацию, чтобы не подвергать риску заражения близких.

В целом моё состояние намного лучше, я пришла в себя за два дня, и уже нет никаких симптомов, температуры. Мы находимся под наблюдением хороших врачей, всё в порядке. Дмитрия Сергеевича и меня продолжают лечить, — сказала Навка в комментарии для «Интерфакса».

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил «Интерфаксу» о том, что у него диагностирован коронавирус, и он проходит лечение.

За последние сутки в Москве выявили 5392 новых случая коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксирован 121 301 заражённый. 12 маят стало понятно, что Россия обошла Испанию и заняла второе место в мире по числу официально подтверждённых случаев COVID-19. По данным на 11 мая, в РФ выявлено 232 243 больных. В королевстве число заразившихся составляет 227 436.

Ранее NEWS.ru писал, что Песков, у которого подтвердился коронавирус, сообщил, что не общался очно с российским лидером Владимиром Путиным уже больше месяца. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что давно лично не контактировал с пресс-секретарём президента.