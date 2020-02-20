Российская актриса Наталья Бочкарёва снова нарушила закон. Она не выплатила штраф в размере 30 тыс. рублей, который был выписан ей после закрытия дела о хранении наркотиков.
Звезда сериала «Счастливы вместе» также не погасила штрафы за отказ от медицинского освидетельствования в сентябре 2019 года и за превышение скорости более чем на 60 км/ч. Всего актриса задолжала 48,8 тыс. рублей,
Ранее NEWS.ru писал, что актрису задержали в Москве 28 сентября. Её остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов, но артистка вела себя странно, и у полицейских возникли сомнения в её трезвости. Бочкарёва не стала спорить и вытащила свёрток с кокаином. Однако пройти медицинское освидетельствование отказалась, за что лишилась прав на один год и восемь месяцев и получила штраф в 30 тысяч рублей. Сама актриса при общении с журналистами опровергала факт задержания и утверждала, что в тот день находилась дома с детьми. 10 января стало известно, что Бочкарёва полностью
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