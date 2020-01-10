https://static.news.ru/photo/22e0109a-3397-11ea-a9fb-fa163e074e61_660.jpg Наталья Бочкарёва Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Актриса театра и кино Наталья Бочкарёва заявила, что действительно хранила у себя кокаин. Она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Об этом в пятницу, 10 января, журналистам сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что, признав свою вину и раскаявшись, Бочкарёва попросила прекратить в её отношении уголовное преследование. Вместо этого актриса просит назначить ей наказание в виде штрафа.

Ещё на стадии следствия она сама заявила ходатайство о прекращении дела и назначении ей штрафа. И следствие с ним согласилось, потому что Бочкарёва ранее не судима, вину признала, характеризуется положительно, а преступление относится к категории небольшой тяжести, — приводит ТАСС сообщение от источника.

В ночь на 28 сентября наряд ДПС остановил актрису и заподозрил её в употреблении наркотиков. Правоохранители нашли у Бочкарёвой около 0,6 г кокаина. Светская львица опровергла своё задержание и пообещала обратиться в суд.

Как ранее писал NEWS.ru, Бочкарёва выложила новое фото в Instagram, чем снова напомнила историю с кокаином. На снимке она изображена в мужской рубашке на голое тело.