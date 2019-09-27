https://static.news.ru/photo/486dbb6c-e204-11e9-b049-fa163e074e61_660.jpg Наталья Бочкарёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известная по сериалу «Счастливы вместе» актриса Наталья Бочкарёва отреагировала на появление в Сети видео с задержанием за наркотики похожей на неё женщины в Москве. Столичное ГУ МВД объявило о заведении уголовного дела в отношении неизвестной, у которой изъяли кокаин.

Я как раз этим вопросом занимаюсь и выясняю, я ли это или это смонтированные кадры. И пока я не могу понять, кто вообще всё это замутил и затеял, — цитирует Бочкарёву « Говорит Москва ».

В пресс-службе московского МВД сообщили, что сотрудники ДПС остановили на улице Стромынка автомобиль Cadillac, за рулём которого находилась женщина 1980 года рождения.

В общении с дорожными полицейскими она, как сообщили в ведомстве, «заметно нервничала» и отказалась от прохождения медицинского освидетельствования.

В ходе досмотра у женщины был обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 г, которое, согласно исследованию, содержит в своём составе наркотическое средство — кокаин, — сообщили в пресс-службе.

По данному факту отдел дознания ОМВД по столичному району Сокольники завёл на женщину уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как писал News.ru, 27 сентября телеканал РЕН ТВ сообщил, что сотрудники ДПС остановили Бочкарёву из-за подозрительного поведения. По данным издания, она самостоятельно достала свёрток с, как первоначально говорилось, героином и отдала его силовикам. Бочкарёва уже опровергала это сообщение, обещав обратиться в суд.