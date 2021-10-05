Близкая подруга Киркорова рассказала о вражде Пугачёвой с певцом

Близкая подруга Филиппа Киркорова Екатерина Гусева прокомментировала слухи о том, что Алла Пугачёва якобы отобрала у певца бизнес по организации детских праздников. По словам диджея, у Киркорова сейчас новое агентство по организации праздников, сообщает KP.RU.

Гусева заверила, что скоро это агентство будет устраивать вечеринку в честь дня рождения дочери певца Аллы-Виктории.

Я впервые слышу версию о том, что Алла Борисовна забрала у Киркорова бизнес. Дело в том, что агентством праздников «Phill Party» он управлял вместе с Татьяной Рыбак — это жена его бывшего директора Геннадия Рыбака, с которым Филипп попрощался ещё весной. У людей просто разошлись интересы, — пояснила ситуацию подруга артиста.

По словам Гусевой, она понятия не имеет, почему Пугачёва заказала праздник для своей семьи именно у этого бывшего агентства. Но известно, что раньше дети Примадонны и её бывшего мужа всегда дружили.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что закрыл свою компанию Phill Party, занимавшуюся организацией детских праздников. Phill Party успела организовать несколько десятков вечеринок, главным образом для звёзд шоу-бизнеса и их наследников.