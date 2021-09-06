Киркоров отказался от бизнеса, приносившего миллионы

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что закрыл свою компанию Phill Party, занимавшуюся организацией детских праздников. Об этом сообщает StarHit.

Музыкант завёл многомиллионный бизнес после рождения детей, Аллы-Виктории и Мартина-Кристина. Phill Party успела организовать несколько десятков вечеринок, главным образом для звёзд шоу-бизнеса и их наследников. Теперь певец отказался от бизнеса, приносившего миллионы.

У меня закончился контракт с моим прошлым директором, который занимался данным проектом, поэтому его больше не существует, — пояснил он.

Издание отмечает, что Phill Party не была единственным бизнесом Киркорова. Так, в Москве у него с успехом работает караоке-клуб.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров похвастался новой виллой на греческом острове Крит. Её он недавно приобрёл за €10 млн, что в российской валюте составляет примерно 870 млн рублей. Сделку о покупке виллы в поселении на северной части Крита подтвердил местный мэр.