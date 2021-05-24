Безруков рассказал, за что его хейтили больше всего

https://static.news.ru/photo/2b4ff4ea-ffaf-11ea-8277-fa163e074e61_660.jpg Сергей Безруков Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Российский актёр Сергей Безруков в программе «Антонимы» с Антоном Красовским на RT рассказал о хейте в соцсетях. Он объяснил, что хуже всего было, когда он поддержал возвращение Крыма в состав России.

На вопрос телеведущего, была ли такая же реакция, когда Безруков снялся в ролике в поддержку поправок к Конституции, артист ответил утвердительно.

С Конституцией. Но когда ты понимаешь, что это не просто негатив людей, которые тебя не любят за твои роли... Только политика. Более того, когда всё это повторяется, одни и те же оскорбления, и ты понимаешь, что это боты, тролли, проплаченность, когда ты понимаешь, сколько это стоит, — ответил Безруков.

Он уверен, что это не «хейт от чистого сердца», а именно комментарии за деньги.

Актёр, режиссёр, художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков ранее рассказал, как полгода жил без работы во время коронавирусных ограничений. По словам Безрукова, его семья уехала жить на дачу. Там они занимались подсобным хозяйством, даже завели кур. Актёр лично сажал помидоры, огурцы и плодовые деревья.