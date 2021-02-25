«Курей завели»: Безруков рассказал о выживании в пандемию

https://static.news.ru/photo/5c38d984-7749-11eb-81ca-96000091f725_660.jpg Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Актёр, режиссёр, художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков рассказал, как полгода жил без работы во время коронавирусных ограничений.

По словам Безрукова, его семья уехала жить на дачу. Там они занимались подсобным хозяйством, даже завели кур. Актёр лично сажал помидоры, огурцы и плодовые деревья.

Понимаете, нас не запугать, мы советские люди. Я жил с родителями в маленькой хрущёвке, мы прошли 1990-е годы: талончики, отсутствие товаров на полках, пустой холодильник. Но ничего, выжили. И сейчас бы выжили: на гречке, на макаронах, — отметил он.

Безруков рассказал, что в связи с тем, что Губернский театр был включён в список получателей президентского гранта, его художественный персонал во время коронавирусных ограничений мог получать дополнительные выплаты.

У нас 140 человек творческого персонала: 70 артистов и 70 музыкантов оркестра. Все они этой весной оказались на грани выживания, но благодаря гранту мы платили им зарплату, как будто они работали в театре с переработкой, — цитируют Безрукова «Известия».

По его словам, более тяжёлое положение у всех остальных служб театра, ибо при снижении дохода средств на премиальные выплаты категорически не хватает.

Ранее о бедственном положении артистов говорили и другие представители шоу-бизнеса. Одним из главных «жалобщиков» считается музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который неоднократно говорил о катастрофическом положении в отрасли. Он заявлял, что оценивает «потери в десятки миллиардов», ожидая, что через полгода многие его коллеги пополнят ряды безработных, писал NEWS.ru.