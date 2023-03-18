Бабкина нашла замену «Модному приговору»: о чем два новых шоу певицы на НТВ Певица Надежда Бабкина стала звездой сразу двух телешоу на канале НТВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Надежда Бабкина

18 марта на канале НТВ состоялась премьера нового телешоу «Модный vs Народный», ведущими которого стали народная артистка России Надежда Бабкина и стилист Владислав Лисовец. В тот же день на НТВ стартовал второй сезон проекта «Страна талантов», также с участием певицы. Что известно о двух новых шоу Бабкиной и что происходит с ее прежним проектом «Модный приговор» на Первом канале — в материале NEWS.ru.

Что известно о возвращении «Модного приговора» на Первый канал

В марте 2022-го вышел последний на данный момент выпуск «Модного приговора», где ведущий и эксперты, одним из которых была Надежда Бабкина, оценивали внешний вид гостей студии. С тех пор в Сети появлялось множество публикаций о вероятном возвращении проекта в эфир.

Спустя год ведущий передачи и историк моды Александр Васильев в беседе с NEWS.ru признался, что «Модный приговор» может скоро вернуться на экран и техперсонал с нетерпением ждет съемок новых выпусков. По словам Васильева, после перезагрузки формат шоу значительно изменится.

При этом на Первом канале новость о возвращении «Модного приговора» в эфир назвали преждевременной.

Что за шоу «Модный vs Народный»

Пока поклонники ждут возвращения «Модного приговора», на НТВ 18 марта стартовало шоу «Модный vs Народный» (vs — сокращенное versus, с латинского — «против»). Ведущими стали стилист Владислав Лисовец («модный») и певица Надежда Бабкина («народный»).

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Владислав Лисовец

Таких программ должно быть гораздо больше, потому что чем больше мы об этом говорим, чем больше мы показываем, тем больше мы разрешаем людям экспериментировать. Сегодня образы и молодых и тем более взрослых российских женщин — очень скучные, заезженные. Люди боятся делать ошибки, не экспериментируют, поэтому наряжаться мы любим, но делать это не всегда умеем. Поэтому иногда образы наших женщин больше вульгарные, чрезмерно напыщенные. Нужно развиваться в этом направлении, учиться, — поделился с NEWS.ru мнением один из ведущих передачи Владислав Лисовец.

Сама Надежда Бабкина в эфире НТВ призналась, что ей нравится помогать людям, а «Модный vs Народный» — «абсолютно социальный проект», так как его герои оказываются в самых разных жизненных ситуациях, выйти из которых помогает именно смена гардероба. По крайне мере с этого, по ее мнению, можно начать.

Это абсолютно социальный проект. Люди, попавшие в какие-то нелучшие ситуации в жизни, ищут выход из них. И тогда надо с чего-то начать. Многие решают начать одеваться по-другому. Возможно, что-то изменится. И это, я скажу, помогает посмотреть на себя с другой стороны. С Владиславом [Лисовцом] все хорошо. Мы не лезем друг к другу. Считается, что он модный, а я — от народа, но тоже кое-что понимаю, — подчеркнула исполнительница.

Героям шоу «Модный vs Народный» предложат на выбор два модных и два народных образа. В них они и предстанут перед судом из 12 экспертов, среди которых Таша Строгая, дизайнеры Мария Цигаль, Дмитрий Волков, Леонид Гривко, Джемал Махмудов, Вадим Мерлис и другие.

Что известно о шоу «Страна талантов» на НТВ

Премьера второго сезона «Страны талантов» состоялась также 18 марта, кресло председателя жюри заняла Надежда Бабкина. Артистка отметила, что ее статус номинальный, так как эксперты в студии равны. Среди них звезда шоу «Поедем, поедим!» Федерико Арнальди, заслуженный артист России Егор Дружинин и российский эстрадный исполнитель Ярослав Сумишевский.

В роли ведущего передачи — актер и режиссер Алексей Воробьев.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look PressАлексей Воробьев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look PressАлексей Воробьев

Я всю жизнь служила верой и правдой национальной культуре абсолютно разных народов. И туда [на съемки программы] приезжают люди из разных регионов, привозят свой менталитет, свою культуру, свои обереги, свои корни, — рассказала в эфире НТВ Бабкина.

Певица подчеркнула, что считает данное шоу «праздником души». В «Стране талантов» участвуют одаренные россияне из всех регионов страны. 80 участников — от вокалистов и музыкантов до танцоров и творческих коллективов — показывают свои уникальные умения, соревнуясь за главный приз и признание телезрителей.