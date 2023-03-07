«Ждем с нетерпением»: Васильев о возвращении «Модного приговора» в эфир Телеведущий Васильев сообщил о скором возвращении программы «Модный приговор» в эфир

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Васильев

Программа «Модный приговор» скоро вернется в эфир, рассказал NEWS.ru ее ведущий Александр Васильев. Историк моды сообщил, что вся команда с нетерпением ждет съемки новых выпусков. По словам Васильева, после перезапуска формат проекта претерпит изменения. Программа о моде и стиле, выходившая в эфире Первого канала, исчезла из сетки вещания весной 2022 года.

Мне звонили и сообщили, что программа «Модный приговор» вернется в эфир в ближайшее время. Мы надеемся, что это произойдет. Все ждем с нетерпением. Когда именно появится в эфире — служебная тайна, не могу вам ее разглашать. Есть некие изменения в формате программы, — сказал Васильев.

После приостановки выхода программы в марте 2022 года Васильев уверял зрителей, что «Модный приговор» вернется в эфир, но не называл конкретных сроков. В СМИ писали, что проект заморозили якобы из-за ухода из России зарубежных брендов одежды, но ведущий опровергал эти слухи. В декабре Васильев заявил, что срок его контракта с Первым каналом истекает в конце 2022 года.

Ранее в комитете Госдумы по обороне призвали арестовать и возбудить уголовное дело против Васильева. Первый зампред комитета Алексей Журавлев утверждал, что искусствовед всегда «истекал ненавистью» к России, и что ведущего за его высказывания нужно привлечь к ответственности за дискредитацию армии.