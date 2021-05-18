Ани Лорак оправдалась за скандал о домогательствах Меладзе

https://static.news.ru/photo/14cf835a-b870-11eb-a656-96000091f725_660.jpg Ани Лорак Фото: anilorak/instagram.com

Певица Ани Лорак решила оправдаться за скандальное интервью, после которого продюсера Константина Меладзе начали обвинять в домогательствах. На свой странице в Instagram она подчеркнула, что из её слов все сделали неправильные выводы.

По словам светской львицы, сейчас идёт эпоха общественного порицания, в которой «можно перекрутить и извратить любое слово».

Так и случилось недавно, когда были сделаны неправильные выводы из моего интервью. После чего началась необоснованная публичная травля человека, к которому я с уважением и любовью отношусь — к великому композитору Константину Меладзе, — написала артистка.

Она также попросила общественность оставить эту тему в покое, отметив, что добро победит.

Ранее композитор Юрий Лоза отреагировал на нашумевшую ситуацию с обвинениями в адрес Меладзе в домогательствах со стороны его бывших подопечных и заступился за коллегу. Певец отметил, что сейчас публика любит обсуждать «всякую ерунду». При этом все должны понимать, что девушки сами шли к звезде. Многие из них были готовы на всё.