Российский музыкант Андрей Губин прокомментировал заявление продюсера Тараса Ващинина о его триумфальном возвращении в шоу-бизнес. По словам певца, он не может больше выступать из-за болезни.
Выступать не хочу. И никогда не вернусь на сцену. Не знаю, зачем Тарас это написал, — отметил звезда 90-х.
У Губина диагностировали левостороннюю прозопалгию лица. Это болезнь, вызывающая судороги. Причиной её возникновения чаще всего становится стресс,
Как ранее писал NEWS.ru, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о психическом заболевании Губина. Состояние певца продюсер назвал настоящей трагедией.
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