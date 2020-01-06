Фото: Andrei Gubin/vk.com

Четырёхлетняя Вероника Николаева уже настоящая звезда социальных сетей. Её знаменитый папа часто публикует фото и видео с участием малышки. В этот раз Игорь Николаев поделился с подписчиками видео, на котором дочка осваивает синтезатор.

На кадрах Вероника сидит за клавишными с микрофоном и наушниками. Заметно, что девочка очень серьёзно относится к процессу. Пользователей особенно умилило, как малышка произносит свою фамилию, анонсируя своё выступление: «Вероника...