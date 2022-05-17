Актёр Башкатов раскрыл пол четвёртого ребёнка У Михаила Башкатова родилась дочь

Актёр Михаил Башкатов в беседе с «Газетой.Ru» признался, что у него родилась девочка. До появления четвёртого ребёнка артист и его жена Екатерина воспитывали троих сыновей. При этом актёр специально не хотел узнавать пол будущей дочки до её рождения.

Мы решили сделать себе сюрприз. Но, конечно, до последнего надеялись, что родится девочка. С именами долго ломали голову. Для девочки было придумано несколько хороших вариантов, а вот с мужскими именами была засада, — признался Башкатов.

Жена Башкатова рожала в частной клинике, паре пришлось искать врачей и оборудование, которые позволили бы Екатерине рожать самой после двух кесаревых сечений. Актёр присутствовал на родах вместе с супругой. Он признался, что хотел этого ещё во время третьей беременности, однако из-за плотного графика пропустил процедуру.

Ранее жена музыканта Андрея Макаревича Эйнат Кляйн заявила, что не хочет оформлять для новорождённого сына российское гражданство. Она считает, что настоящий еврей должен жить в Израиле.