Актриса из «Игры престолов» изменилась до неузнаваемости

https://static.news.ru/photo/080c41a6-b3d6-11eb-b480-96000091f725_660.jpg Мэйси Уильямс Фото: maisie_williams/instagram.com

Британская актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов», поразила поклонников новым имиджем, появившись на церемонии вручения премии Brit Awards 2021, а потом опубликовала фото в Instagram. 24-летняя звезда изменилась до неузнаваемости — обесцветила брови и покрасила волосы в светлый тон, хотя фанаты привыкли видеть её брюнеткой. Подписчики не сразу узнали кумира.

В таком виде Уильямс появилась на сцене и объявила лауреата в номинации Global Icon Award. Награду впервые получила американка — певица Тейлор Свифт. И хотя теперь актриса стала «больше похожа на Дейенерис Таргариен, чем на Арью Старк», публика тепло приняла изменения во внешности.

«Круто! Мне нравятся обесцвеченные брови», «Новый образ — огонь!», написали в соцсети поклонники.

Накануне иск к певцу Мэрилину Мэнсону подала актриса Эсме Бьянко, известная по роли проститутки Рос в сериале «Игра престолов». Она обвинила музыканта в изнасиловании и действиях сексуального характера.

Ранее сообщалось, что британская актриса Натали Дормер родила дочь от своего возлюбленного Дэвида Оукса. Радостной новостью она поделилась в подкасте That’s After Life. Выяснилось, что первенец появился на свет ещё в январе, однако из-за карантина по коронавирусу звезде сериалов «Игра престолов» и «Тюдоры» удалось скрыть беременность.