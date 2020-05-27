Актриса Евгения Лоза решила развестись с супругом

https://static.news.ru/photo/789f044e-a03b-11ea-abb5-fa163e074e61_660.jpg Евгения Лоза Фото: loza_jenya/instagram.com

Российско-украинская артистка Евгения Лоза сообщила, что она находится в состоянии бракоразводного процесса.

Лоза вышла замуж за актера Антона Батырева в 2019 году. 35-летняя актриса поблагодарила своего мужа за время, которое они провели вместе. При этом она отказалась называть причину расставания.

Наша супружеская история закончилась. Я благодарна Антону за любовь и всё прекрасное, что было между нами, — написала звезда фильма «Пиковая дама: Черный обряд» в Instagram.

Светская львица подчеркнула, что не будет отвечать на вопросы, связанные с её личной жизнью. Она даже закрыла комментарии в своей социальной сети.

Как ранее писал NEWS.ru, певица Пелагея официально подала на развод со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. В данный момент спортсмен наслаждается новыми отношениями. Он соблюдает режим самоизоляции вместе с бизнесвумен Марией Гончар.