Актриса Евгения Лоза решила развестись с супругом

Российско-украинская артистка Евгения Лоза сообщила, что она находится в состоянии бракоразводного процесса.
Лоза вышла замуж за актера Антона Батырева в 2019 году. 35-летняя актриса поблагодарила своего мужа за время, которое они провели вместе. При этом она отказалась называть причину расставания.
Наша супружеская история закончилась. Я благодарна Антону за любовь и всё прекрасное, что было между нами, — написала звезда фильма «Пиковая дама: Черный обряд» в Instagram.
Светская львица подчеркнула, что не будет отвечать на вопросы, связанные с её личной жизнью. Она даже закрыла комментарии в своей социальной сети.
Как ранее писал NEWS.ru, певица Пелагея официально подала на развод со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. В данный момент спортсмен наслаждается новыми отношениями. Он соблюдает режим самоизоляции вместе с бизнесвумен Марией Гончар.
Добавьте наши новости в избранные источники