Адвокат ответила, как будет принято решение о дате заезда Лурье в квартиру

Адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко в Мосгорсуде во время рассмотрения иска Полины Лурье о выселении певицы Ларисы Долиной из спорной квартиры

Адвокат ответила, как будет принято решение о дате заезда Лурье в квартиру Адвокат Свириденко: Лурье на семейном совете определит дату заезда в квартиру

Адвокат покупательницы квартиры артистки Ларисы Долиной Светлана Свириденко заявила NEWS.ru, что не располагает информацией о дате заезда Полины Лурье в новое жилье. Она добавила, что Лурье примет это решение на семейном совете.

Не знаю, [когда Полина Лурье будет заезжать в квартиру], они на семейном совете будут решать, — объяснила Свириденко.

Сегодня, 19 января, Долину выселили официально из квартиры в районе Хамовники, за которую артистка судилась более полутора лет и в итоге проиграла. Поскольку Лариса Александровна не явилась добровольно для передачи ключей покупательнице 9 января, адвокат Лурье обратилась в Федеральную службу судебных приставов.

Ранее Свириденко сообщала, что представители Долиной согласились открыть судебным приставам дверь в бывшую квартиру артистки в Хамовниках. Также появилась информация, что представители певицы заплатили 15 тыс. рублей за вскрытие замков квартиры.

Как предположил адвокат Александр Бенхин, в случае попытки самовольно вернуться в квартиру Долиной может грозить уголовная ответственность. По его словам, приставы были привлечены для оформления передачи недвижимости, чтобы избежать обвинений в самоуправстве со стороны Лурье.