Адвокат ответила, как будет принято решение о дате заезда Лурье в квартиру

Адвокат покупательницы квартиры артистки Ларисы Долиной Светлана Свириденко заявила NEWS.ru, что не располагает информацией о дате заезда Полины Лурье в новое жилье. Она добавила, что Лурье примет это решение на семейном совете.
Не знаю, [когда Полина Лурье будет заезжать в квартиру], они на семейном совете будут решать, — объяснила Свириденко.
Сегодня, 19 января, Долину выселили официально из квартиры в районе Хамовники, за которую артистка судилась более полутора лет и в итоге проиграла. Поскольку Лариса Александровна не явилась добровольно для передачи ключей покупательнице 9 января, адвокат Лурье обратилась в Федеральную службу судебных приставов.
Ранее Свириденко сообщала, что представители Долиной согласились открыть судебным приставам дверь в бывшую квартиру артистки в Хамовниках. Также появилась информация, что представители певицы заплатили 15 тыс. рублей за вскрытие замков квартиры.
Как предположил адвокат Александр Бенхин, в случае попытки самовольно вернуться в квартиру Долиной может грозить уголовная ответственность. По его словам, приставы были привлечены для оформления передачи недвижимости, чтобы избежать обвинений в самоуправстве со стороны Лурье.