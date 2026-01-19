Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 19:33

Адвокат ответила, как будет принято решение о дате заезда Лурье в квартиру

Адвокат Свириденко: Лурье на семейном совете определит дату заезда в квартиру

Адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко в Мосгорсуде во время рассмотрения иска Полины Лурье о выселении певицы Ларисы Долиной из спорной квартиры Адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко в Мосгорсуде во время рассмотрения иска Полины Лурье о выселении певицы Ларисы Долиной из спорной квартиры Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Адвокат покупательницы квартиры артистки Ларисы Долиной Светлана Свириденко заявила NEWS.ru, что не располагает информацией о дате заезда Полины Лурье в новое жилье. Она добавила, что Лурье примет это решение на семейном совете.

Не знаю, [когда Полина Лурье будет заезжать в квартиру], они на семейном совете будут решать, — объяснила Свириденко.

Сегодня, 19 января, Долину выселили официально из квартиры в районе Хамовники, за которую артистка судилась более полутора лет и в итоге проиграла. Поскольку Лариса Александровна не явилась добровольно для передачи ключей покупательнице 9 января, адвокат Лурье обратилась в Федеральную службу судебных приставов.

Ранее Свириденко сообщала, что представители Долиной согласились открыть судебным приставам дверь в бывшую квартиру артистки в Хамовниках. Также появилась информация, что представители певицы заплатили 15 тыс. рублей за вскрытие замков квартиры.

Как предположил адвокат Александр Бенхин, в случае попытки самовольно вернуться в квартиру Долиной может грозить уголовная ответственность. По его словам, приставы были привлечены для оформления передачи недвижимости, чтобы избежать обвинений в самоуправстве со стороны Лурье.

Лариса Долина
квартиры
недвижимоcть
адвокаты
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрываем секреты — классический рецепт заварного теста для профитролей
Российская ПВО не позволила четырем украинским дронам долететь до цели
Хрустящий салат из курицы за 10 минут — быстро, вкусно и просто
Легендарный модельер из Италии ушел из жизни
Ванильный кекс на скорую руку: идеальная выпечка к чаю
Диброва опубликовала видео в едва закрывающем грудь бикини в Крещение
Пицца на кефире — легко, вкусно и быстро
Более 700 тысяч мужчин в Казахстане прошли скрининг по гинекологии
Переезд в РФ, мнение об СВО, трое детей: как живет Станислав Бондаренко
Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Запекаем свиные ребрышки в фольге: топ-4 лучших рецептов маринада
Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Рыбный пирог с горбушей по старинному сибирскому рецепту на каждый день
Массовые блокировки карт в 2026-м: как защитить свои счета, куда жаловаться
Раскрыто, сколько россияне потратили на видеоигры в 2025 году
Новое «сердце» для «Нивы», адская ночка на Украине: что будет дальше
Семилетний украинец застрелил соседку из охотничьего ружья
Слоеные бантики с сахаром и корицей — выпечка за 20 минут
«Радиостанция Судного дня» внезапно выдала умное слово
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.