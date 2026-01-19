Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 15:06

Вскрыли замки за 15 тысяч: Лурье вселилась в купленную у Долиной квартиру

Ключи от квартиры Долиной в руках адвоката Светланы Свириденко Ключи от квартиры Долиной в руках адвоката Светланы Свириденко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сегодня, 19 января, певицу Ларису Долину выселили официально из квартиры в районе Хамовники, той самой, за которую артистка судилась более полутора лет и в итоге проиграла. Поскольку Лариса Александровна не явилась добровольно для передачи ключей покупательнице Полине Лурье 9 января, то адвокат Лурье Светлана Свириденко обратилась в Федеральную службу судебных приставов. Приставы открыли квартиру, ключи передали Свириденко.

«Имущества в квартире нет, все выписаны, поэтому все хорошо. Ключи нам отдали добровольно. Составили акт об окончании исполнительного производства, теперь Полина может заезжать», — сказала адвокат.

Она добавила, что Долина вывезла из квартиры все свои личные вещи. В помещении осталась только мебель, которая была оговорена в приложении к договору купли-продажи. Свириденко показала ключи от квартиры, купленной у Ларисы Александровны со словами: «Для Полины это счастье».

Ранее Свириденко сообщала, что представители Долиной согласились открыть судебным приставам дверь в бывшую квартиру артистки в Хамовниках. Также появилась информация, что представители певицы заплатили 15 тыс. рублей за вскрытие замков квартиры. При этом сама Долина не появлялась в квартире, артистка отдыхает в Абу-Даби. Юристы утверждают: если бы процесс еще затянулся, Ларисе Александровне могло грозить уголовное наказание вплоть до тюремного срока.

Финал «квартирной битвы» между Долиной и Лурье с безоговорочной победой Полины — в галерее NEWS.ru.

