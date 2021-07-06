«Адские дни»: Ида Галич рассказала, как семья переживала COVID

Телеведущая и блогер Ида Галич рассказала в сторис Instagram, как её семья переживала COVID-19. По её словам, это были адские дни, которые заставили её сильно волноваться.

Галич рассказала, что самоизолировалась в доме. При этом её родителям пришлось лечь в больницу. У отца на фоне коронавируса зафиксировали поражение 75 процентов лёгких. У мамы, по словам блогера, дела шли получше. Также Галич пояснила, что с этим было связано отсутствие нового контента в её социальных сетях.

Очень сложно транслировать в массы веселье и радость, когда ты в своём самом жутком состоянии, — пояснила она.

Звезда призвала подписчиков беречь себя и близких, а также сильнее ценить проведённое вместе время. Она добавила, что сейчас очень сильно скучает по сыну. По словам Галич, он находится с сёстрами.

В октябре прошлого года Галич сообщала, что у неё обнаружили коронавирус. Тогда она рассказала подписчикам, с какими трудностями столкнулась, пытаясь пройти дополнительное обследование.

Ранее сообщалось, что актриса Вера Алентова заподозрила, что у её супруга Владимира Меньшова коронавирус, ещё в мае, после празднования Дня Победы. Народная артистка РФ заметила у режиссёра повышенную температуру, однако врачи диагноз не подтвердили. Но даже когда медики обнаружили болезнь, Меньшов отказывался госпитализироваться.