Ида Галич заболела коронавирусом и рассказала о трудностях в поликлинике

https://static.news.ru/photo/ead686c8-0a3e-11eb-a8ca-fa163e074e61_660.jpg Ида Галич Фото: galichida/instagram.com

Блогер и ведущая Ида Галич сообщила, что у неё обнаружили коронавирус. Она также рассказала подписчикам, с какими трудностями столкнулась, пытаясь пройти дополнительное обследование.

По её словам, вечером 8 октября она провела вместе с мужем в медучреждении несколько часов, чтобы подтвердить диагноз.

Нам сделали КТ, взяли кровь, и ждать терапевта необходимо несколько часов, — поделилась она в сторис Instagram.

Всего, уточнила Галич, они провели в поликлинике около пяти часов. При этом она рассказала, что кареты скорой помощи привозят людей, а врачи из-за завала отговаривают их оставаться.

Блогер отметила, что сложившаяся ситуация почти заставила её плакать.

Состояние у нас так себе, но в очереди есть люди, которым явно хуже. Очень ломит тело и болит голова, но мы пока сидим, — писала Галич.

Она также выразила сожаление, что в сложную ситуацию попали и другие люди, особенно пожилые, а также медики, которые «яростно в огне» борются за здоровье пациентов.

Теперь мне кажется, люди могут умереть не только от вируса, а ещё и от нашей ужасной системы, — подытожила ведущая.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что рэпер Элджей и его девушка, телеведущая Анастасия Ивлеева, заразились коронавирусом. Сама блогер до этого рассказывала, что они чувствуют себя нормально и болезнь у них протекает почти бессимптомно.