https://static.news.ru/photo/76479ee4-c982-11e9-8060-fa163e074e61_660.jpg Фото: emmanuil_vitorgan/instagram.com

Российский актёр Эммануил Виторган сообщил поклонникам неожиданную новость. В его семье произошло пополнение. У известного артиста родилась дочь Клара, которую артист назвал в честь своей матери.

У нас пополнение, на свет появилась ещё одна доченька, — сообщил актёр на своей странице в Instagram .

На снимке он позирует со своей супругой Ириной Млодик. На руках она держит темноволосого младенца. Рядом стоит старшая дочь Виторгана Этель, которая появилась на свет в 2018 году. Поклонники начали поздравлять пару с этим прекрасным событием. Однако нашлись и те, кто не смог скрыть своего недоумения.

Это не смелость, а проявление маразма. Даже в 100 лет родителям — деткам 10 лет. Запланированное сиротство. Зачем? — вопрошает один из подписчиков.

Ранее, как писал News.ru, Виторган впервые показал лицо дочери Этель. Артист опубликовал снимок малышки 6 февраля в день рождения супруги.