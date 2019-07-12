https://static.news.ru/photo/3142807e-a458-11e9-812d-fa163e074e61_1024.jpg Лена Ленина Фото: Natalya Loginova/Global look Press

Писательница, бизнесвумен и светская львица Лена Ленина решила не оставаться в стороне от скандала, разгоревшегося вокруг певицы Светланы Лободы, выдавшей чужое «голое» фото за своё. В поддержку артистки Ленина разделась до гола и опубликовала откровенную фотосессию в Сети.

По нашем пиар-меркам ей, с её несчастными несколькими сотнями тысяч фолловеров, сделали суперрекламу в аж пятимиллионном аккаунте суперзвезды, — подписала свою публикацию в Instagram писательница, обращаясь к девушке, изображение которой Лобода выдала за своё.

Ленина подчеркнула, что пышные и голые — это новый тренд, а также призналась, что скромность в шоу-бизнесе является знаком профессиональной непригодности, поэтому приходится соответствовать и публиковать подобные снимки, хотя не хочется вступать в «битву голых тел».

Таким образом она последовала примеру другой певицы — Наташи Королёвой, которая также выступила в поддержку коллеги по цеху и опубликовала фото без одежды в стойке на голове.

Ранее News.ru писал о том, что пользователи Сети обвинили Лободу в присвоении чужой фотографии, на которой запечатлена девушка с красивой фигурой в стойке на голове. Лица при этом не было видно, поэтому поклонники артистки были уверенны, что на снимке запечатлена именно она. Однако позже модель из США заявила права на фото. В настоящее время публикация удалена со страницы Лободы.