https://static.news.ru/photo/f0b7e20e-a382-11e9-9c59-fa163e074e61_1024.jpg Певица Наташа Королёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская певица Наташа Королёва решила вмешаться в скандал, разгоревшийся вокруг откровенной фотографии коллеги по сцене Светланы Лободы, и тоже опубликовала снимок без одежды.

Пользователи Сети обвинили Лободу в присвоении чужой фотографии, на которой запечатлена девушка с красивой фигурой в стойке на голове. Лица при этом не было видно, поэтому поклонники артистки были уверенны, что на снимке запечатлена именно она. Однако позже модель из США заявила права на фото. В настоящее время публикация удалена со страницы Лободы.

Сегодня утром меня так впечатлил пост Светы. В свои «ягодные» 46 я психанула, вспомнила своё цирковое прошлое, а тут — скандал, — написала Королёва на своей странице в Instagram.

Свой пост она иллюстрировала фотографией, на которой полностью без одежды повторила позу девушки на снимке, размещённом у Лободы.

Удивляйте, творите, стимулируйте, возбуждайте, — обратилась Королёва к участницам скандала и своим поклонникам.

При этом, опасаясь негативной реакции пользователей Сети, певица закрыла возможность комментирования публикации. Она также напомнила своим подписчикам, что никогда не стоит комплексовать из-за внешности.

Ранее News.ru писал о том, что популярная певица Светлана Лобода заинтриговала пользователей Сети известием о скорой свадьбе, однако не уточнила имён жениха и невесты. На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором она запечатлена со своей старшей дочерью Евангелиной в автомобиле.