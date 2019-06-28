Популярная певица Светлана Лобода заинтриговала пользователей Сети известием о скорой свадьбе, однако не уточнила имён жениха и невесты.
На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором она запечатлена со своей старшей дочерью Евангелиной в автомобиле.
Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато, — подписала певица фотографию.
При этом подписчиков больше заинтересовал хештег #поразамуж, которым Лобода снабдила свой пост.
В комментариях поклонники звезды предположили, что невестой является сама певица. Женихом, по мнению подписчиков, может быть вокалист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, слухи о романе с которым уже давно появились в СМИ. Кроме того, в женихи 36-летней Лободы «записали» 25-летнего рэпера Егора Крида, которого она накануне нежно поздравила с днём рождения.
По другой версии, замуж выходит сестра Лободы Ксения. А самым необычным стало предположение о том, что певица таким образом намекнула, что время летит быстро, и скоро её старшая дочь может стать невестой.
Ранее News.ru писал о том, что популярная украинская певица Светлана Лобода призвала женщин рожать детей. Она подчеркнула, что это «самое большое счастье».