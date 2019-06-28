https://static.news.ru/photo/60c86b72-994c-11e9-a737-fa163e074e61_1024.jpg Певица Светлана Лобода Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Популярная певица Светлана Лобода заинтриговала пользователей Сети известием о скорой свадьбе, однако не уточнила имён жениха и невесты.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором она запечатлена со своей старшей дочерью Евангелиной в автомобиле.

Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато, — подписала певица фотографию.

При этом подписчиков больше заинтересовал хештег #поразамуж, которым Лобода снабдила свой пост.

В комментариях поклонники звезды предположили, что невестой является сама певица. Женихом, по мнению подписчиков, может быть вокалист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, слухи о романе с которым уже давно появились в СМИ. Кроме того, в женихи 36-летней Лободы «записали» 25-летнего рэпера Егора Крида, которого она накануне нежно поздравила с днём рождения.

По другой версии, замуж выходит сестра Лободы Ксения. А самым необычным стало предположение о том, что певица таким образом намекнула, что время летит быстро, и скоро её старшая дочь может стать невестой.

Ранее News.ru писал о том, что популярная украинская певица Светлана Лобода призвала женщин рожать детей. Она подчеркнула, что это «самое большое счастье».