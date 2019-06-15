https://static.news.ru/photo/01c73348-9040-11e9-af66-fa163e074e61_1024.jpg Певица Светлана Лобода Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Популярная украинская певица Светлана Лобода выложила в соцсети коллаж, состоящий из двух фотографий: на одном снимке она запечатлена в детстве, а на другом — её старшая дочь Евангелина.

Слева моя дочь Ева, справа — я, — написала исполнительница в Instagram.

Лобода также призвала женщин рожать детей. Она подчеркнула, что это «самое большое счастье».

На архивном фото будущая звезда сидит на качелях, а её старшая дочка сидит на диване с банкой варенья.

Как ранее писал News.ru, Светлана Лобода решила повысить градус своей популярности и выложила в Сеть несколько откровенных фотоснимков в оригинальном купальнике. В частности, его украшает принт с имитацией татуировок и надписей, а цвет приближен к цвету кожи.