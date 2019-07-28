Певица Наташа Королёва рассказала, почему удалила свою откровенную фотографию, которая была опубликовала в поддержку коллеги по сцене Светланы Лободы.
Ранее пользователи Сети обвинили Лободу в присвоении чужой фотографии, на которой запечатлена девушка с красивой фигурой в стойке на голове. Лица при этом не было видно, поэтому поклонники артистки были уверены, что на снимке запечатлена именно она. Однако позже модель из США заявила права на фото. В настоящее время публикация удалена со страницы Лободы из-за нарушения авторских прав.
Наташа Королёва решила вмешаться в скандал и полностью без одежды повторила позу девушки на снимке, размещённом у Лободы. Откровенное фото она разместила в Instagram. Певица напомнила своим подписчикам, что никогда не стоит комплексовать из-за внешности.
Я тогда психанула, а завела меня Света Лобода на эту историю, — призналась артистка.
Королёва добавила, что этот снимок не подходил к её фотоленте в Instagram. Кроме того, она отметила, что «хорошего понемножку» должно быть, передаёт
Как писал News.ru, Королёва, которой сейчас 46 лет, выложила в соцсети своё фото из 90-х. В молодости певица ярко красилась, у неё были густые брови.