https://static.news.ru/photo/ce04b1ba-b147-11e9-bf62-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Наташа Королёва рассказала, почему удалила свою откровенную фотографию, которая была опубликовала в поддержку коллеги по сцене Светланы Лободы.

Ранее пользователи Сети обвинили Лободу в присвоении чужой фотографии, на которой запечатлена девушка с красивой фигурой в стойке на голове. Лица при этом не было видно, поэтому поклонники артистки были уверены, что на снимке запечатлена именно она. Однако позже модель из США заявила права на фото. В настоящее время публикация удалена со страницы Лободы из-за нарушения авторских прав.

Наташа Королёва решила вмешаться в скандал и полностью без одежды повторила позу девушки на снимке, размещённом у Лободы. Откровенное фото она разместила в Instagram. Певица напомнила своим подписчикам, что никогда не стоит комплексовать из-за внешности.

Я тогда психанула, а завела меня Света Лобода на эту историю, — призналась артистка.

Королёва добавила, что этот снимок не подходил к её фотоленте в Instagram. Кроме того, она отметила, что «хорошего понемножку» должно быть, передаёт Пятый канал .

Как писал News.ru, Королёва, которой сейчас 46 лет, выложила в соцсети своё фото из 90-х. В молодости певица ярко красилась, у неё были густые брови.