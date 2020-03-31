https://static.news.ru/photo/36ac51b0-735c-11ea-bd7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Учёные сравнили бедренные кости современных людей, человекообразных обезьян, а также древних сапиенсов и австралопитеков и пришли к выводу, что люди из племён, живущих охотой и собирательством, были здоровее офисных сотрудников, хоть и проводили в сидячем положении не меньше времени. За счёт того, что они принимали другие позы, их мышцы были лучше задействованы. Адаптирование этого опыта может помочь в борьбе с последствиями сидячей работы.

Объектами исследования стали музейные образцы костей горилл, шимпанзе, орангутанов, современного человека, человека разумного с археологической стоянки в Израиле, а также австралопитека и гоминина, — говорится в докладе исследователей Кентского университета, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Эксперимент проводился с помощью компьютерной микротомографии. Учёным удалось определить, под каким углом чаще всего сгибали ногу в тазобедренном суставе обладатели исследуемых костей. Знания о физической активности древних людей помогут понять, как лучше себя вести, чтобы не заболеть.

Как писал NEWS.ru, австралийские учёные считают, что современные обезьяны умнее высших приматов — австралопитеков, живших от 4 до 1,8 млн лет назад. Исследователи сравнили их интеллект, сопоставив данные об интенсивности кровоснабжения мозга животных и размер отверстий в черепной коробке. Специалисты считают, что у родственных организмов должна быть примерно одинаковая скорость кровоснабжения. А по общему просвету сосудов можно представить количество крови, необходимое для нормального снабжения мозга. Метод применили к 69 черепам современных приматов и 11 — австралопитеков. Эксперимент показал, что кровоток у нынешних обезьян почти в два раза интенсивнее, чем у предков человека разумного.