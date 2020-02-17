Новозеландские учёные пришли к выводу, что собаки склонны к «заразной» зевоте, однако не нашли оснований утверждать, что она возникает вследствие эмпатии.
О работе сотрудников Оклендского университета
В итоге выяснилось, что поведение человека-демонстратора не оказывало заметного влияния на «заразность» зевоты.
Ранее учёные из Калифорнийского университета пришли к выводу, что популярная формула вычисления возраста собаки по отношению к человеку — один к семи — является неверной. Они выяснили, что четвероногие взрослеют неравномерно и уже после двух лет имеют тенденцию стареть очень медленно, писал NEWS.ru.
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