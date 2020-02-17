https://static.news.ru/photo/6fb44d54-51a7-11ea-bea8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anni Sommer/imageBROKER.com/Global Look Press

Новозеландские учёные пришли к выводу, что собаки склонны к «заразной» зевоте, однако не нашли оснований утверждать, что она возникает вследствие эмпатии.

О работе сотрудников Оклендского университета сообщается в Proceedings of the Royal Society B. Животные смотрели на то, как зевает экспериментатор. Перед этим он так или иначе взаимодействовал с подопытным. В половине случаев человек две минуты подряд обращал внимание на собаку, играл с ней и давал ей еду, в половине — избегал смотреть ей в глаза все это время и только однажды давал команду «сидеть», после чего доставал лакомство и съедал его сам.

В итоге выяснилось, что поведение человека-демонстратора не оказывало заметного влияния на «заразность» зевоты.

Ранее учёные из Калифорнийского университета пришли к выводу, что популярная формула вычисления возраста собаки по отношению к человеку — один к семи — является неверной. Они выяснили, что четвероногие взрослеют неравномерно и уже после двух лет имеют тенденцию стареть очень медленно, писал NEWS.ru.