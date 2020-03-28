https://static.news.ru/photo/a6a7c09e-7140-11ea-8bcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство переболевших коронавирусом ещё некоторое время остаются носителем инфекции. Вирус сохраняется в организме после исчезновения симптомов от одного до восьми дней.

Данные получены на основе исследований, проведённых учёными в медицинском центре Пекина. Были проанализированы показатели 16 пациентов, средний возраст которых составлял 35,5 года. Оказалось, что половина излечившихся продолжала несколько дней выделять вирус, говорится в журнале ATSJournals.

Исследователи настоятельно советуют продлить карантин после излечения больного ещё на одну-две недели. Пока неясно, относятся ли сделанные выводы к людям старшего возраста. не исключено, что в их организме вирус сохраняется дольше.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный врач инфекционной больницы для заражённых коронавирусом Денис Проценко рассказал, что в России пик заболеваемости коронавирусом придётся на следующую неделю — ту самую, которую президент России Владимир Путин объявил нерабочей. Опрошенные NEWS.ru специалисты усомнились в том, что для предотвращения распространения инфекции хватит объявленных длинных выходных.