Большинство переболевших коронавирусом ещё некоторое время остаются носителем инфекции. Вирус сохраняется в организме после исчезновения симптомов от одного до восьми дней.
Данные получены на основе исследований, проведённых учёными в медицинском центре Пекина. Были проанализированы показатели 16 пациентов, средний возраст которых составлял 35,5 года. Оказалось, что половина излечившихся продолжала несколько дней выделять вирус,
Исследователи настоятельно советуют продлить карантин после излечения больного ещё на одну-две недели. Пока неясно, относятся ли сделанные выводы к людям старшего возраста. не исключено, что в их организме вирус сохраняется дольше.
Ранее NEWS.ru сообщал, что главный врач инфекционной больницы для заражённых коронавирусом Денис Проценко рассказал, что в России пик заболеваемости коронавирусом придётся на следующую неделю — ту самую, которую президент России Владимир Путин объявил нерабочей. Опрошенные NEWS.ru специалисты усомнились в том, что для предотвращения распространения инфекции хватит объявленных длинных выходных.
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