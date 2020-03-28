Главный врач инфекционной больницы для заражённых коронавирусом Денис Проценко рассказал, что в России пик заболеваемости коронавирусом придётся на следующую неделю — ту самую, которую президент России Владимир Путин объявил нерабочей. Опрошенные NEWS.ru специалисты усомнились в том, что для предотвращения распространения инфекции хватит объявленных длинных выходных. И это притом, что действия Москвы по борьбе с распространением COVID-2019 признаны эффективными во всём мире.

Карантина нет, есть режим повышенной готовности

Длинные выходные с выплачиваемой зарплатой — не карантин, и это надо хорошо понимать. В дальнейшем, исходя из развития ситуации, возможно, будут приняты иные меры, более строгие — карантин или даже введение режима чрезвычайной ситуации в отдельных регионах. Но пока ничего этого нет, и по всей России, включая Москву, действует лишь повышенная готовность, а также принят ряд профилактических ограничений. Государство, по мнению депутата Госдумы, экс-главы Роспотребнадзора и бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, сделало всё, чтобы у россиян были максимальные шансы на победу над эпидемией.

Правительство сделало всё, чтобы у нас была возможность соблюдать все меры предотвращения распространения инфекции. И московские власти в том числе: город достаточно чистый. Действия властей города сомнений не вызывают; вызывает сомнения наша безалаберность. Всем надо находиться дома, беречь старшее поколение, нормально питаться, отдыхать, соблюдать гигиену, проводить влажную уборку, обязательно проветривать помещения и, самое главное, пообщаться с семьей. Искать надо позитив в этой неделе выходных! Геннадий Онищенко депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора

Геннадий Онищенко адресовал целый ряд упрёков ретейлерам. В частности, снижение цен на алкоголь депутат назвал «преступлением против граждан».

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Политолог Александр Асафов солидарен с Геннадием Онищенко в отношении того, что государством сделано очень многое. В сравнении с Италией, Испанией и даже с США ситуация в России выглядит гораздо более контролируемой, считает эксперт. С ним согласен и профессор-вирусолог Андрей Козлов, который напоминает: российское эпидемиологическое сообщество — одно из самых сильных в мире. Врачи делают всё, что нужно в данных обстоятельствах.

О сроках эпидемии в России

Мнений о том, когда закончится эпидемия COVID-2019 в России очень много, но большинство из них, по мнению Геннадия Онищенко, некомпетентные. Критике со стороны депутата подверглись даже врачи: не имея специализации «эпидемиолог» нельзя судить о сроках окончания эпидемии, считает Онищенко. Рассуждать об этом нет права, по мнению парламентария, даже у главврача больницы в Коммунарке, который, как ранее писал NEWS.ru, сообщил, что ожидает пика заболеваемости в середине или в конце следующей недели.

Наши «пророки» пусть своим делом занимается. Глава больницы в Коммунарке — инфекционист. Его дело — лечить больных. О сроках пика и окончания эпидемии должны рассуждать эпидемиологи, а он в этом деле ничего не понимает. И ещё один есть, на Первом канале — тот вообще терапевт. Сеют панику. Этих оракулов надо меньше выпускать на экран, — заключил экс-глава Роспотребнадзора.

Александр Асафов напомнил, что президент говорил о двух-трёх месяцах, необходимых для борьбы с вирусом. При этом, подчеркнул эксперт, меры, предпринятые Россией, признаны эффективными западными странами и Всемирной организацией здравоохранения.

Это испытание мы выдержим. Но что будет в конце недели длинных выходных — не знает никто. Наша жизнь меняется каждый день. Методы, которыми Москва борется с распространением коронавируса и методы, которыми она помогает заболевшим сейчас уже распространяются на всю страну как наиболее эффективные практики. Наш опыт копируют другие страны. Москва справляется, — считает Асафов.

С точки зрения вирусолога Андрея Козлова, количество заболевших формально может вырасти, и даже резко, выдав пик эпидемии, только от того, что тестировать станут больше людей, чем это делалось до сих пор. На текущий момент неизвестно, сколько тестов на коронавирус поставлено в стране — цифры никто не приводит. А нужно обследовать людей, тестировать на наличие инфекции как можно большее количество народа. Организовать и скрининг, и подтверждающую диагностику, и контроль качества вполне по силам, но, по словам специалиста, с этим вопросом «пока не обращается никто».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Саверский, президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», считает, что завышенные цифры в статистике заболевших COVID-19 могут появиться из-за того, что Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 24 марта ввёл новые тарифы на оплату медицинских услуг за лечение коронавирусных больных. Это не пойдёт на пользу ситуации и также может исказить статистику по числу заболевших.

Как только решили платить за каждого вылеченного больного 200 тысяч, сразу число больных резко выросло. С истинной ситуацией по эпидемии это никак не связано, поскольку, на мой взгляд, пик эпидемии по коронавирусу мы прошли ещё зимой: было много пневмоний неясного происхождения, никто тогда никого не проверял на коронавирус. А границы с Китаем были открыты. Александр Саверский президент «Лиги защитников пациентов» президент «Лиги защитников пациентов»

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в свою очередь убеждён, что эпидемия «не закончится ни через неделю, ни через две». А когда закончится, считает эксперт, «мы увидим уже другой мир, другую страну и другую Москву».

Экономические следствия медицинской проблемы

Эксперты, разойдясь во мнении о сроках прохождения пика эпидемии коронавируса в стране, так же как и о времени её окончания, тем не менее, единодушно сошлись на том, что основные последствия борьбы с COVID-19 — экономические. При этом прогнозы у всех разные. Чтобы предотвратить коллапс экономики, отдыхать на предстоящей неделе будут не все: госучреждения будут работать, а Государственная дума будет работать даже с повышенной нагрузкой, поскольку, как пояснил Геннадий Онищенко, «много поправок в бюджет, и надо принимать законы» (речь идёт о дополнительных выплатах, объявленных Владимиром Путиным в обращении к нации по поводу пандемии).

Константин Крохин считает, что предложенные президентом льготы касаются только налогов. Никто не компенсирует предпринимателям ни арендную плату, ни зарплату, выплаченную людям, ни потерянный доход и разрушенный бизнес.

​Значительная часть малого и микро-бизнеса будет уничтожена из-за отсутствия клиентов. В мегаполисах 75% валового продукта — это сфера услуг. Соответственно, она сегодня под ударом. Экономика просядет на 30-50% за это время. За счёт каких источников убытки будут восполняться, нам пока не сказали. Надеюсь, что государство примет соответствующие меры. Константин Крохин председатель Союза жилищных организаций Москвы, специалист по проблемам ЖКХ председатель Союза жилищных организаций Москвы, специалист по проблемам ЖКХ

Тем не менее, что бы ни предприняло государство, после эпидемии будет уже новая экономика. Крохин убеждён, что ЖКХ попадёт под негативное влияние пандемии. Он ожидает падение платежей со стороны граждан, падения выручки компаний, задействованных в этой сфере и, как следствие, ухудшение санитарного состояния городской среды.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Другие эксперты настроены более оптимистично. Так, Александр Асафов напомнил: и правительство РФ, и его экономический блок готовы оказывать помощь и бизнесу, и отдельным гражданам, и обществу в целом.

Деньги в ФНБ есть, и тратиться они будут адресно, — уверен Асафов.

Очень многое в скорейшем возвращении к нормальной жизни и к купированию возможной рецессии в экономике зависит от того, как граждане страны отнесутся к ограничениям по эпидемии. Борьба с коронавирусом основывается на сознательности. Если не будет массовых нарушений предписанного всем режима ограничения контактов, то и Москва, и вся Россия довольно быстро вернутся к обычной жизни.