Врач: за полгода после прививки антитела к COVID падают в 10 раз

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал URA.RU, что через полгода после вакцинации от COVID-19 титр выработанных антител снижается в 10 раз. По мнению эксперта, ситуацию можно исправить лишь повторной вакцинацией.

В Израиле были проведены исследования на основе большой выборки в восемь тысяч человек, которые показали, что через шесть месяцев защитный титр антител уменьшается в 10 раз и в три раза — уже через 80 дней, — объяснил Сергей Токарев.

При этом доктор пояснил, что для адаптации защитных титров к ситуации, когда существует повышенный порог заболеваемости штаммом «дельта», необходимо реактивировать уровень иммунной защиты. Главная проблема, по мнению эксперта, что со временем происходит истощение иммунного ответа.

Ранее житель Великобритании, который бросил курить более 10 лет назад, рассказал о странных ощущениях после того, как он переболел коронавирусом. По словам британца, он дважды прививался от COVID-19, но всё равно заразился. Впоследствии у него появился кашель, исчезло обоняние. При этом он рассказал, что через какое-то время стал ощущать запах сигарет.