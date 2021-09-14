Бывший курильщик рассказал о неожиданной побочке после COVID-19

Житель Великобритании, который бросил курить более 10 лет назад, рассказал о странных ощущениях после того, как переболел коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail. По словам британца, он дважды прививался от COVID-19, но всё равно заразился. Впоследствии у него появился кашель и исчезло обоняние. При этом он рассказал, что через какое-то время он стал ощущать запах сигарет.

Коронавирус заставил меня почувствовать, будто я снова выкуриваю по 30 сигарет в день. Мне чудится запах дымящейся сигареты или пепельницы, — поделился мужчина.

Он был курильщиком на протяжении 16 лет, прежде чем бросил пагубную привычку. Врачи до сих пор не могут установить точную причину такого явления.

Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале прокомментировал новость о том, что Россия восстанавливает авиасообщение со всё большим числом стран. Он отметил, что давно призывает изменить подход к лечению коронавируса, и привёл в пример пациента в Кембридже.