Доктор Мясников призвал лечить коронавирус на дому, а не в больницах

Российский врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram прокомментировал новость о том, что Россия восстанавливает авиасообщении с всё большим числом стран. Он отметил, что давно призывает изменить подход к лечению коронавируса, и привёл в пример пациента в Кембриже.

Вы наверно не обратили внимания на мою публикацию «Английский пациент». Там была информация, как у тяжёлого больного в Кембридже со сниженным иммунитетом после химиотерапии на протяжении трёх месяцев болезни периодически выявлялись всё новые и новые мутации коронавируса. То есть он был своеобразным инкубатором новых мутаций, — написал Мясников.

Он отметил, что никакие бетонные стены между государствами и городами не помогут. Хватит всего одного больного СПИДом человека, чтобы появилось бесконечное множество мутаций вируса.

Врач считает, что единственно правильным способом предупреждения заражения является вакцинация и изоляция больных с иммунодефицитом на время болезни. Перекрывать границы — бессмысленно, уверяет Мясников.

И второе. Постоянно говорю — ковид надо лечить на дому. Больница — крайний вариант! В больнице как раз эти новые опасные мутации и происходят! Колоссальный риск суперинфекции! — добавил врач.

Ранее Мясников рассказал, какие прививки нужно сделать людям старше 60 лет, беременным женщинам и детям. Людям старше 60 лет, а также лицам любого возраста при наличии хронических заболеваний в первую очередь нусжно ставить прививки от COVID-19, от гриппа, от пневмококка, а также проверить необходимость ревакцинации от гепатита В.