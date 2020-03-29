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Коронавирус мутирует настолько медленно, что его штаммы очень похожи, считает профессор кафедры медицины и инфекционных заболеваний Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) Чарльз Чиу. Специалисты изучили 8 разновидностей инфекции.

Структура SARS-CoV-2 меняется в 8-10 медленнее прочих вирусов гриппа, передаёт телеканал USA Today. Пока учёным удалось выявить только 11 изменений в спаренных основаниях в базе из 30 тысяч нуклеотидных пар. Тяжесть протекания болезни, по их словам, не зависит от штамма. Состояние пациента зависит от общего здоровья и работы иммунной системы.

Медленные темпы мутации позволяют надеяться, что создание и применение вакцины поможет защитить людей от недуга на годы или даже десятилетия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что результаты вакцинации от коронавируса нового типа будут заметны минимум через год-два после создания вакцины. Об этом сообщил президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч. В России к 29 марта зарегистрировано 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.