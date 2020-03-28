https://static.news.ru/photo/4087cb36-7188-11ea-ae71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Результаты вакцинации от коронавируса нового типа будут заметны минимум через год-два после создания вакцины, сообщил президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль.

При этом он отметил, что государство не может «остановить всю страну» на данный период, и поэтому нужно «спокойно пройти по острию ножа». По его словам, конкретной таблетки, которая способна остановить распространение заболевания, не существует.

Он сам закончит своё агрессивное существование, и уменьшению его будут способствовать возрастающий иммунитет у переболевших, включая лёгкие формы, — пояснил Рошаль в комментарии для РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Рошаль заявил, что полностью избавиться от угрозы коронавируса невозможно. По его словам, уменьшить риск заражения можно, если придерживаться некоторых правил.

Согласно последним данным, в России 1271 случай коронавирусной инфекции, 65 человек выписаны из больницы. Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в мире к 28 марта достигло 663 213 человек. Жертвами заболевания стали 31 119 пациентов.