https://static.news.ru/photo/751529e0-717c-11ea-bc5b-fa163e074e61_660.jpg Леонид Рошаль Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что полностью избавиться от угрозы коронавируса невозможно. По его словам, уменьшить риск заражения можно, если придерживаться некоторых правил.

В частности, при походе в магазин надо брать с собой перчатки, они потребуются, когда придётся брать тележку, сказал Рошаль в интервью РИА Новости.

В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь. Мыть руки или обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком — особо важное правило, которое следует соблюдать неукоснительно, — отметил врач.

Он добавил, что важно держаться в полутора-двух метрах от людей и избегать контактов с теми из них, кто имеет признаки респираторного заболевания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что одиннадцать работников инфекционного отделения центральной городской больницы Каменск-Шахтинска в Ростовской области написали заявления на увольнение. Специалисты указали, что им приходится осматривать пациентов с подозрением на коронавирус в спецкостюмах 40-летней давности, в больнице нет даже одноразовых хирургических масок.