https://static.news.ru/photo/8709e0be-7154-11ea-89d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коллектив инфекционного отделения Центральной городской больницы Каменск-Шахтинска в Ростовской области написал заявления на увольнение. Одиннадцать работников попросили уволить их по собственному желанию, главврач уже подписал пять заявлений.

На такой шаг мы пошли из-за опасения за своё здоровье и за здоровье пациентов стационара. Инфекционное отделение ЦГБ к приёму заразившихся коронавирусом не готово, — цитирует врачей АиФ.ru.

Специалисты указали, что им приходится осматривать пациентов с подозрением на коронавирус в спецкостюмах 40-летней давности, в больницах нет даже одноразовых хирургических масок.

По словам 64-летней медсестры высшей категории, которой первой подписали заявление на увольнение, с подозрением на коронавирус через отделение уже прошли пять человек, приехавших из-за границы.

Девушка с бабушкой вернулись из Турции. Девушка сутки плакала и умоляла: «Вы положили меня в бомжатник!» Её успокаивали, ведь медработники сами работают в этом бомжатнике, — рассказала медсестра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный врач инфекционной больницы для заражённых коронавирусом Денис Проценко рассказал: в России пик заболеваемости коронавирусом придётся на следующую неделю — ту самую, которую президент РФ объявил нерабочей. Опрошенные NEWS.ru специалисты усомнились в том, что для предотвращения распространения инфекции хватит объявленных длинных выходных.