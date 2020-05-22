В Роспотребнадзоре рассказали о результатах теста вакцины от COVID-19

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал о работе над вакциной от коронавируса. По его словам, результаты первых тестов препарата появятся в начале июля.
Эти данные помогут оценить, верна ли стратегия, выбранная учёными при работе над медикаментом,
Учитывая фазу, что испытания на добровольцах проведены, обычно об иммуногенности вакцины судят через месяц — сорок пять дней, — подчеркнул Горелов.
Именно к началу июня истекают 45 дней. В этот период в России появится первая информация о вакцине.
Ранее NEWS.ru сообщал, что векторная вакцина от коронавирусной инфекции неофициально проверена на людях. Сами себе её ввели сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ).
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен