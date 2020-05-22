В Роспотребнадзоре рассказали о результатах теста вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/cecbdf7c-9c49-11ea-955d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал о работе над вакциной от коронавируса. По его словам, результаты первых тестов препарата появятся в начале июля.

Эти данные помогут оценить, верна ли стратегия, выбранная учёными при работе над медикаментом, передаёт ТАСС.

Учитывая фазу, что испытания на добровольцах проведены, обычно об иммуногенности вакцины судят через месяц — сорок пять дней, — подчеркнул Горелов.

Именно к началу июня истекают 45 дней. В этот период в России появится первая информация о вакцине.

Ранее NEWS.ru сообщал, что векторная вакцина от коронавирусной инфекции неофициально проверена на людях. Сами себе её ввели сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ).