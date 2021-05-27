В Бразилии родился поросёнок-циклоп с хоботом

В Бразилии появился на свет поросёнок с редчайшей генетической аномалией, сообщает Daily Star.
Животное
Животное стало жертвой мутации, встречающейся у одной из 16 тысяч особей, — циклопии. В большинстве случаев эта генетическая аномалия приводит к быстрой смерти. Название мутация получила в честь одноглазого великана — персонажа древнегреческих мифов.
В октябре 2020 года в бельгийском городе Антверпен сотни мраморных раков-мутантов, обладающих способностью очень быстро размножаться, заполонили местное кладбище. Членистоногих вывели немецкие учёные, самки раков асексуальны и способны размножаться путём партеногенеза.