В Бразилии родился поросёнок-циклоп с хоботом

https://static.news.ru/photo/f7d9ea3e-bebd-11eb-b9e8-96000091f725_660.jpg Фото: Patrick Pleul/Global Look Press

В Бразилии появился на свет поросёнок с редчайшей генетической аномалией, сообщает Daily Star.

Животное родилось в сельской местности в муниципалитете Брунополис (штат Санта-Катарина). У поросёнка был один глаз, расположенный на лбу, а вместо пятачка был напоминающий хобот отросток. Ещё один такой же отросток находился на лбу. Хозяин фермы посчитал, что это придало животному сходство с инопланетянином. Вскоре после рождения поросёнок-циклоп скончался от дыхательной недостаточности.

Животное стало жертвой мутации, встречающейся у одной из 16 тысяч особей, — циклопии. В большинстве случаев эта генетическая аномалия приводит к быстрой смерти. Название мутация получила в честь одноглазого великана — персонажа древнегреческих мифов.

В октябре 2020 года в бельгийском городе Антверпен сотни мраморных раков-мутантов, обладающих способностью очень быстро размножаться, заполонили местное кладбище. Членистоногих вывели немецкие учёные, самки раков асексуальны и способны размножаться путём партеногенеза.