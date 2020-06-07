Учёные выяснили, как узнать шансы на выживание у онкобольных

https://static.news.ru/photo/c0d1d070-a8d3-11ea-92bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные из США нашли способ на ранних стадиях выяснять шансы на выживание у пациентов с онкологическими опухолями в органах дыхания. Таким образом, уверены специалисты, можно своевременно определиться со стратегией лечения.

На сегодняшний день рак лёгких является основной причиной смертности от онкологии во многих странах. Большинство из тех, кому поставлен такой диагноз, не выживают в течение пяти лет, пишет «МедикФорум».

Немелкоклеточный рак лёгких является наиболее распространённым типом, когда опухолевые клетки циркулируют в крови, оседая в других органах и образовывая там метастазы. Специалисты выдвинули гипотезу, что раковые клетки сливаются с иммунными и, делая это, воздействуют на иммунную систему пациента, чтобы та не атаковала рак.

Если у пациента, больного раком лёгкого, после операции по удалению опухоли есть эти клетки, мы теперь считаем, что количество и размер этих клеток напрямую коррелируют с безрецидивной выживаемостью пациента, — рассказал Юсуф Кайфи, доктор медицинских наук.

Тем временем китайские учёные разработали трёхмерную систему глубокого обучения искусственного интеллекта для прогнозирования развития метастазов на ранней стадии рака лёгких. Она основана на анализе снимков компьютерной томографии и других клинических данных, сообщал NEWS.ru.