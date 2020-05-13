Наука

Учёные научили искусственный интеллект прогнозировать развитие рака

17:52, 13 мая 2020
Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Китайские учёные разработали трёхмерную систему глубокого обучения (deep learning) для прогнозирования развития метастазов на ранней стадии рака лёгких. Она основана на анализе снимков компьютерной томографии и других клинических данных.

Исследованием занимались специалисты Института биомедицинской инженерии и технологий города Сучжоу и Шанхайского госпиталя Чанчжэн. Их научная работа опубликована в международном медицинском журнале Lung Cancer.

Свой новый метод специалисты протестировали на 501 пациенте с онкологическим заболеванием. Система продемонстрировала точность диагностики в 92,8%, сообщает агентство Синьхуа.

Ранее нейрохирург Алексей Кащеев назвал основные симптомы рака головного мозга. Среди тревожных сигналов он выделил хронические головные боли, прогрессирующее ухудшение зрения и онемение конечностей. При подобных признаках человек должен сходить к онкологу и провести МРТ. Врач добавил, что пока не существует радикальных способов лечения глиобластомы. Хирургическое вмешательство, химиотерапия и радиотерапия позволяют контролировать рост опухоли, но не решают проблему полностью, писал NEWS.ru.

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