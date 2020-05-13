Учёные научили искусственный интеллект прогнозировать развитие рака

Китайские учёные разработали трёхмерную систему глубокого обучения (deep learning) для прогнозирования развития метастазов на ранней стадии рака лёгких. Она основана на анализе снимков компьютерной томографии и других клинических данных.
Исследованием занимались специалисты Института биомедицинской инженерии и технологий города Сучжоу и Шанхайского госпиталя Чанчжэн. Их научная работа опубликована в международном медицинском журнале Lung Cancer.
Свой новый метод специалисты протестировали на 501 пациенте с онкологическим заболеванием. Система продемонстрировала точность диагностики в 92,8%, сообщает агентство Синьхуа.
Ранее нейрохирург Алексей Кащеев
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