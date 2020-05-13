Учёные научили искусственный интеллект прогнозировать развитие рака

Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Китайские специалисты изучили, как развивается эпидемия COVID-19 в 60 странах, и классифицировали их на четыре типа. Согласно их оценкам, государствам, оказавшимся в неблагоприятной категории, возможно, распространение инфекции не удастся остановить до тех пор, пока не появится вакцина или коллективный иммунитет. В эту группу входят 12 стран, включая США и Великобританию.

Китайские специалисты изучили, как развивается эпидемия COVID-19 в 60 странах, и классифицировали их на четыре типа. Согласно их оценкам, государствам, оказавшимся в неблагоприятной категории, возможно, распространение инфекции не удастся остановить...