Учёные: у малышей на искусственном вскармливании COVID протекает тяжело

https://static.news.ru/photo/7f29d19a-71fa-11eb-b7c2-96000091f725_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Учёные выяснили, что тяжелее всего коронавирус переносят младенцы до года, которые находятся на грудном вскармливании. Соответствующие данные приводятся в исследовании ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Дело в том, что через искусственное молоко малышам не поступают необходимые компоненты, необходимые для защиты организма от вирусов. Организм самих же младенцев ещё не в состоянии вырабатывать все нужные элементы для полноценного иммунитета.

Искусственники в принципе болеют тяжелее любыми инфекционными заболеваниями по отношению к младенцам, которых матери кормят грудным молоком, — рассказал замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, профессор Александр Горелов.

Специалист предполагает, что можно было бы создать банк с грудным молоком, в котором содержатся антитела, однако пока что это не представляется возможным. В случае когда матери заражены коронавирусом, лучшим выходом Горелов назвал сцеживание молока.

Для этого женщина и малыш должны находиться в разных комнатах. В одной заражённая мама сцеживает молоко, а в другой — малыш получает питательное вещество с антителами.

Отмечается, что хотя искусственники тяжело переносят COVID-19, они не подвержены развитию мультивоспалительного синдрома, который является самым опасным осложнением коронавирусной инфекции, по мнению эпидемиологов, передают «Известия».

Ранее NEWS.ru писал, что в Латвии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом собаки. Об этом сообщила Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) республики.