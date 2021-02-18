Учёные: у малышей на искусственном вскармливании COVID протекает тяжело

Учёные выяснили, что тяжелее всего коронавирус переносят младенцы до года, которые находятся на грудном вскармливании. Соответствующие данные приводятся в исследовании ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Дело в том, что через искусственное молоко малышам не поступают необходимые компоненты, необходимые для защиты организма от вирусов. Организм самих же младенцев ещё не в состоянии вырабатывать все нужные элементы для полноценного иммунитета.
Искусственники в принципе болеют тяжелее любыми инфекционными заболеваниями по отношению к младенцам, которых матери кормят грудным молоком, — рассказал замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, профессор Александр Горелов.
Специалист предполагает, что можно было бы создать банк с грудным молоком, в котором содержатся антитела, однако пока что это не представляется возможным. В случае когда матери заражены коронавирусом, лучшим выходом Горелов назвал сцеживание молока.
Для этого женщина и малыш должны находиться в разных комнатах. В одной заражённая мама сцеживает молоко, а в другой — малыш получает питательное вещество с антителами.
Отмечается, что хотя искусственники тяжело переносят COVID-19, они не подвержены развитию мультивоспалительного синдрома, который является самым опасным осложнением коронавирусной инфекции, по мнению эпидемиологов,
Ранее NEWS.ru писал, что в Латвии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом собаки. Об этом сообщила Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) республики.