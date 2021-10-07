Учёные рассказали, как арахис влияет на мозг

Согласно результатам исследования, проведённого испанскими учёными, ежедневное потребление арахиса положительно влияет на когнитивные функции и реакцию на стресс у молодых здоровых людей. Статья опубликована в журнале Clinicаl Nutrition.

Исследователи из Барселоны и Мадрида набрали группу добровольцев из 63 здоровых молодых людей в возрасте от 19 до 33 лет, которые ежедневно включали порцию арахисовых продуктов в свой рацион.

Большинство предыдущих исследований проводили среди людей с ожирением, метаболическим синдромом или находящихся в группе риска хронического метаболического заболевания. У таких людей, изменяя структуру питания или вводя здоровую пищу в их привычный рацион, легче наблюдать положительный эффект, — говорится в пресс-релизе.

Авторы пошли другим путём — они отобрали для своего эксперимента молодых и абсолютно здоровых людей. С помощью широкого набора когнитивных тестов и анализов, связанных с биохимическими показателями стрессовой реакции, такими как гормон кортизол, учёные продемонстрировали, что в этой группе людей ежедневный приём арахиса или продуктов с высоким его содержанием приводит к улучшению когнитивных функций и реакции на стресс.

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